Lilo & Stitch batte gli incassi di Un Film Minecraft e si avvicina a quota 1 miliardo di dollari

Lilo & Stitch conquista il pubblico mondiale, battendo gli incassi di un film Minecraft e avvicinandosi a quota 1 miliardo di dollari. Alla sua sesta settimana in sala, il meraviglioso universo Disney dimostra ancora una volta la sua forza, superando un gigante come il blockbuster del popolare videogioco. Una vittoria indiscussa che sottolinea il potere del classico e della magia Disney nel panorama cinematografico internazionale. Questi risultati evidenziano come...

Il film Disney Lilo & Stitch, alla sua sesta settimana di presenza nelle sale, è riuscito a superare i risultati ottenuti dall'adattamento del popolare gioco. Lilo & Stitch ha superato ufficialmente gli incassi di Un film Minecraft durante la sua sesta settimana di programmazione nelle sale internazionali. Il lungometraggio targato Disney e il progetto tratto dal popolare gioco sono gli unici titoli, fino a questo momento, ad aver guadagnato più di 900 milioni di dollari nel 2025. I risultati ottenuti dal film La nuova versione della storia di Lilo & Stitch, diretta da Dean Fleischer Camp, potrebbe diventare il primo film a superare 1 miliardo di dollari nel 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lilo & Stitch batte gli incassi di Un Film Minecraft e si avvicina a quota 1 miliardo di dollari

In questa notizia si parla di: lilo - stitch - film - incassi

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.

Incassi nel mondo Lilo & Stitch sta per sorpassare Minecraft, How to Train Your Dragon sta per entrare nella top ten # Maggiori incassi nel mondo da inizio stagione (film usciti in Italia dopo il 1 agosto) 1 – Oceania 2 $1,059,242,164 2 – Cattivissimo me 4 969 Vai su Facebook

Incassi, in Italia arriva #Cinema in Festa mentre Lilo & Stitch continua a dominare in tutto il mondo ? @Mariovai98 Vai su X

Lilo & Stitch batte gli incassi di Un Film Minecraft e si avvicina a quota 1 miliardo di dollari; Lilo & Stitch batte Minecraft! Nuovo record al box-office per il live-action; 'Lilo & Stitch' è record di incassi al box office.

Lilo & Stitch batte gli incassi di Un Film Minecraft e si avvicina a quota 1 miliardo di dollari - Lilo & Stitch ha superato ufficialmente gli incassi di Un film Minecraft durante la sua sesta settimana di programmazione nelle sale internazionali. Secondo msn.com

Lilo & Stitch 2: Disney annuncia lo sviluppo del sequel del film campione d'incassi - Lilo & Stitch avrà un sequel: Disney, in occasione del 626 Day, ha infatti annunciato lo sviluppo del secondo capitolo della storia con al centro il simpatico alieno e la piccola bambina rimasta orfan ... Si legge su msn.com