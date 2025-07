Auto si scontra con un pullman in Molise | nello schianto muore una donna di 55 anni

Tragedia nel cuore del Molise: un violento scontro tra un’auto e un pullman si è rivelato fatale, portando via una donna di soli 55 anni. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 3 luglio, ha scosso la comunità di San Martino in Pensilis, lasciando un vuoto incolmabile. La dinamica e le cause di questa drammatica tragedia sono ancora da chiarire. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in Molise nel primo pomeriggio di giovedì 3 luglio. La 55enne è deceduta nello scontro tra un'auto e un pullman al chilometro 211 della statale 87, che collega Termoli a Larino, nei pressi di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio al km 211 della statale 87 in #Molise, nei pressi di San Martino in Pensilis (Campobasso), dove si sono scontrate un'auto e un pullman. La donna era a bordo della vettura.

