Travolta da auto davanti a un bar nel Pavese morta la 51enne a cui era stata amputata una gamba

Una tragedia nel cuore del Pavese: Federica Coviello, donna coraggiosa e esempio di resilienza, ci lascia dopo settimane di lotta tra vita e morte. La sua storia, segnata da una difficile battaglia personale e da un tragico incidente, ci ricorda quanto sia fragile il confine tra speranza e perdita. La comunità piange una vita straordinaria, che ora si spegne troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile.

È morta in ospedale, dove era ricoverata da più di due settimane, la donna di 51 anni che la sera del 16 giugno scorso era stata travolta da un’auto davanti all’ingresso di un bar a Gravellona (Pavia), in Lomellina. Federica Coviello, che al Niguarda di Milano aveva subìto l’amputazione di una gamba, aveva riportato lesioni gravissime che sono risultate fatali. Il suo compagno, che era seduto con lei a un tavolino del bar, un uomo di 52 anni, ha riportato la frattura multipla della gamba sinistra. A guidare la vettura era stato un uomo di 41 anni, Ouafi Craiet, di nazionalità tunisina, alterato dopo aver litigato con la proprietaria del bar, una donna cinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travolta da auto davanti a un bar nel Pavese, morta la 51enne a cui era stata amputata una gamba

