Thesocialpost.it - Verissimo, l’ex marito di Simona Ventura non si trattiene: “Ci vuole coscienza…”

Leggi su Thesocialpost.it

Ospite a, Stefano Bettarini ha discusso del suo rapporto conmoglie,, e della sua vita familiare. In un’intervista sincera con Silvia Toffanin,calciatore ha parlato con rispetto di, affermando che, nonostante la separazione, lei “rimane la mamma dei miei figli e per questo la rispetterò sempre”. Bettarini ha aggiunto che, nonostante ognuno abbia preso la propria strada, entrambi vivono “con la propria coscienza”.I figli e la nuova compagnaIl tema dei figli è stato centrale nell’intervento di Bettarini. “Ho dato priorità ai miei ragazzi”, ha dichiarato riferendosi ai figli Giacomo e Niccolò.calciatore ha spiegato come i ragazzi abbiano inizialmente avuto delle difficoltà a vedere i genitori risposarsi. “Li capisco, anche se da grandi possono capire”, ha detto Bettarini, aggiungendo che all’inizio i figli avevano “bocciato” le persone che lui aveva avuto accanto.