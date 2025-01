Ilrestodelcarlino.it - Umanizzazione delle cure. Donne con malattie croniche danzano per alleviare il dolore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La danza come strumento di cura, crescita e trasformazione interiore: è questo, in sintesi, il significato di "Tracce di Frida: il corpo resiliente", un laboratorio ispirato alla figura di Frida Kahlo, la pittrice che seppe trasformare il proprioin un linguaggio artistico universale, e dedicato aaffette daInfiammatorieIntestinali (Mici). La restituzione finale di questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Modena e la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, si è tenuta venerdì nella palestra dell’ospedale di Baggiovara e ha coinvolto 8 pazienti (12 in totale quelle che hanno partecipato ai laboratori). Ideato dalla coreografa Lara Guidetti nell’ambito del progetto dipromosso dall’AOU di Modena, il laboratorio ha l’obiettivo di guardare alla persona oltre la malattia e favorire una condivisione che aiuti le pazienti a superare l’isolamento, spesso vissuto da chi è affetto dalle MICI.