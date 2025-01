Ilnapolista.it - Thiago Motta non può avere un futuro nella Juventus (Damascelli)

Il Giornale con Tonyha già tracciato il destino disulla panchina della. Dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli di Conte, il tecnico bianconero non puòunVecchia Signora.Ladiè scomparsa dal campo nel secondo tempoScrive:Prima sconfitta in campionato della, ovviamente è toccato ad Antonio Conte compiere il “tradimento”, secondo storie tipiche del calcio. Il Napoli resta primo in classifica, la squadra ha avuto strani pensieri per tutto il primo tempo e lane ha approfittato giocando un buon football, meritando il vantaggio con Kolo Muani maripresa i bianconeri sono scomparsi dal campo, arretrando, denunciando i consueti limiti di personalità soprattutto in mezzo al campo dove Koopmeiners ha nuovamente sbagliato partita a differenza del suo rivale di ruolo, McTominay sempre reattivo e presente nell’azione.