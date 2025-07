LIVE Italia-Irlanda Mondiali rugby U20 in DIRETTA | meno di 10 minuti all’inizio del match

Tra emozioni e tifo acceso, tra pochi minuti il grande calcio del rugby U20 Italia vs Irlanda prenderà vita al Luigi Zaffanella di Viadana. Gli azzurrini sono determinati a interrompere la serie negativa e a puntare al secondo posto del girone. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale — lo spettacolo sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Si comincia con l’inno nazionale irlandese. 20.23 Mancano pochi minuti agli inni nazionali delle due compagini. 20.20 Gli azzurrini scendono in campo questa sera con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. 20.18 Lo stadio dell’incontro odierno è il Luigi Zaffanella di Viadana. 20.16 Se vuole aspirare al secondo posto del girone, l’Italia ha l’obbligo di vincere nelle 2 partite rimanenti. 20.14 È da poco terminata però la partita tra Nuova Zelanda e Georgia, la quale ha visto la vittoria degli All Blacks per 38-19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: meno di 10 minuti all’inizio del match

