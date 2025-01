Ilgiorno.it - Segregata e picchiata in casa. Riesce a fuggire e denuncia. Si indaga sul suo racconto

Leggi su Ilgiorno.it

ine costretta a lavorare gratis e in nero. I suoi carcerieri e i suoi caporali sarebbero la sorella e il cognato, il marito di lei. Una donna di 40 anni del Kenya l’altra sera è stata soccorsa in strada a Merate dai sanitari di Areu. Piangeva e sul corpo presentava lividi ed ecchimosi, segni di un recente pestaggio. Ha raccontato di essere ospite dalla sorella e dal cognato. Quelli che dovevano essere una semplice visita dai familiari e qualche giorno di vacanza da loro, si sarebbero però trasformati in un carcere e l’appartamento dove è stata accolta è diventato la sua prigione: "Voglio tornare amia, ma non mi lasciano andare via – il suo-. Non posso nemmeno uscire. Mi obbligano a stare qui per lavorare per loro, senza pagarmi". La 40enne sarebbe riuscita a scappare durante una concitata discussione proprio con la sorella.