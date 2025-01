Oasport.it - Salto con gli sci, Domen Prevc batte Forfang in gara-2 sul trampolino di volo di Oberstdorf

Leggi su Oasport.it

torna alla vittoria dopo quasi un anno di digiuno (l’ultimo successo risaliva al 18 febbraio 2024 sul Large Hill di Sapporo) e si impone nella seconda competizione individuale andata in scena questo weekend suldidi(in Germania), sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 dicon gli sci.Prima affermazione dell’inverno per il 25enne sloveno, che si porta a quota 7 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore bissando il podio di ieri in-1 (terzo posto) e confermandosi un volatore sopraffino.ha avuto il merito di effettuare due salti di altissimo livello, portandosi in testa nella prima serie e conservando la leadership nella seconda con un margine di 3.6 punti su Johann Andre.Qualche rimpianto anche oggi per il norvegese, che eguaglia il secondo posto di ieri pagando però a caro prezzo la scelta del suo staff tecnico di richiedere l’abbassamento della stanga di partenza per entrambi i salti.