Road to Oscar 2025: le nostre prediction per i premi tecnici

È innegabile, il periodo che precede iè decisamente il più sentito nel mondo cinematografico. Giovedì 23 gennaio, finalmente, L’Academy ha svelato le nomination ufficiali ai prossimie tutto il mondo cinematografico, da chi ci lavora fino agli appassionati, è in fibrillazione per capire chi si aggiudicherà l’ambitoo. Sono state poche le sorprese nelle categorie principali, con Emilia Perez a fare da padrone e a guidare le nomination con ben 11 chiamate, seguito a ruota dal colossal Wicked con 10. Le soprese più grandi, come ogni anno, le troviamo in chi non ce l’ha fatta. Attrici come Margaret Qualley per il suo ruolo in The Substance o attori come Daniel Craig per Queer hanno visto sfumare la possibilità di uno. Anche Challengers, dello stesso Guadagnino, a fronte di una non candidatura a Miglior Film che è anche possibilmente comprensibile (si tratta di gusti), resta comunque a bocca asciutta nella categoria della miglior Colonna Sonora.