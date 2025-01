Lanazione.it - Quel coraggio senza tempo: il racconto di Leone e Pietro. ‘Qui salvarono la nostra famiglia’

Assisi (Perugia), 26 gennaio 2025 – “Siamo venuti qui a cercare una testimonianza più che come testimoni”. I cuginiProvenzal eZipoli hanno fatto visita al Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 per riannodare i fili di una vicenda che ha visto protagonisti la loro famiglia, i Provenzal, ebrei fuggiti per le leggi razziali e nascosti e salvati in Assisi grazie all’impegno di tanti – religiosi, gente comune, rappresentanti istituzionali -. Museo della Memoria – a fare gli onori di casa Marina Rosati che ne è ideatrice e curatrice - che, fra gli oggetti custoditi, conserva anche una pergamena di ringraziamento a padre Michele Todde in cui sono presenti le firme dei componenti la famiglia Provenzal salvata in Assisi. “La storia dei nostri familiari è bella, emozionante, che anche oggi merita di essere ricordata: persone che fuggono per le leggi razziali e che vengono aiutate, una storia di amicizia, solidarietà che li ha portati ad Assisi trovando la salvezza nei conventi” ha spiegatoProvenzal che porta il nome del nonno che, proveniente da Firenze, trovò rifugio nella città di san Francesco, nel dicembre 1943, presso le suore tedesche di santa Croce insieme alla moglie Adelina, ai figli Carlo (suo padre), Magda e Nello e alla sorella Maria, nonna diZiboli, romana.