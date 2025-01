Quotidiano.net - Previsioni neve: bomba bianca sulle Alpi. Febbraio con il gelo russo?

Roma, 26 gennaio 2025 – Sono tante le novità sul fronte meteo, per i prossimi giorni e per il mese di. Due i temi all’ordine del giorno: il maltempo della prossima settimana (con tantain montagna) e la possibile ondata diipotizzata sul lungo termine. Giovani contro esperti: chi è più a rischio di infortuni sulla? In arrivo più di un metro diAndando con ordine. Lunedì 27 gennaio sono previste piogge importanti su tutto il Nord, soprattutto in Liguria e sull'Alta Toscana. Per martedì 28 si prevede l'ultima fase della perturbazione proveniente dall'Atlantico settentrionale, con l'ingresso di aria più fredda e nevicatefino a 900 metri. Il maltempo interesserà tutto il Centro Nord e poi la Campania. IlMeteo.it dice che sarà la nevicata più forte dell’inverno: entro la fine dell'evento gli accumuli potranno sfiorare 1 metro e mezzo di altezza in località oltre i 1500/2000 metri di quota.