Prestito con obbligo di riscatto, il Milan cede un Big!

Ilvaluta la cessione di un big proprio in questa ultima parte di mercato: si parla di uncondia giugno per una cifra importanteI rossoneri, dopo l’arrivo di Conceiçao, hanno deciso di fare un mercato aggressivo, provando a spostare l’asticella verso l’alto con qualche arrivo di qualità. Dopo Kyle Walker, ora si cerca un altro difensore (qualora ne partisse uno) e un attaccante di spessore internazionale.condi, ilun Big! (TvPlay – ANSA) Ilvuole fare le cose per bene. La contestazione durissima alla società e al presidente Cardinale ha portato ad una scossa immediata. Dal punto di vista dirigenziale pare che si stia chiudendo per l’arrivo di Berta come nuovo ds, dopo che l’attuale direttore dell’Atletico Madrid si libererà dal club spagnolo.