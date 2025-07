LIVE Sonego-Faria 6-3 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese avanti di un set e un break

Il match tra Sonego e Faria a Wimbledon 2025 entra nel vivo con un emozionante scambio di colpi e grandi giocate. Il piemontese, giĂ avanti di un set, si dimostra determinato a conquistare la vittoria, portandosi in vantaggio anche nel secondo set! Segui ogni momento in diretta e non perdere neanche un punto di questa sfida avvincente. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire come si concluderĂ questa battaglia sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK DI SONEGO! Faria sparacchia di dritto e il piemontese si porta avanti nel secondo set. 30-40 Faria cancella la prima con il servizio. 15-40 Due palle break per Sonego! 15-30 Brutto errore di rovescio di Faria. 15-15 Si ferma sul nastro la risposta bloccata dell’azzurro. 0-15 Fantastica volĂ©e alta di rovescio da parte del piemontese. 1-1 Sonego esce benissimo da questo game con la prima di servizio. A-40 Ancora un ace di Lorenzo! 40-40 ACE DI SONEGO! Nel momento migliore. 30-40 Sonego cancella la prima con il servizio. 15-40 Scambio bellissimo e alla fine Sonego sbaglia con il tocco di rovescio vicino a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese avanti di un set e un break

In questa notizia si parla di: faria - sonego - piemontese - break

Dove vedere in tv Sonego-Faria, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Se vuoi seguire in diretta Lorenzo Sonego nel suo esordio a Wimbledon 2025, scopri quando e dove vederlo in TV, streaming e gli orari di programma.

LIVE Sonego-Faria 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: buon avvio dell’azzurro; LIVE Sonego-Faria 6-3 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese vince il primo set; ATP Sydney 2022, Lorenzo Sonego sconfigge in rimonta Hugo Gaston e accede agli ottavi.

Tennis, Atp Eastbourne Sonego cede al tie-break - La Gazzetta dello Sport - Con la risposta De Minaur prova subito a mettere pressione al piemontese che però trova immediatamente la via della rete e la prima di servizio per ribaltare da 0- Da gazzetta.it

Anche Lorenzo Sonego saluta Stoccolma - MSN - Il piemontese, tuttavia, non riesce ad impensierire Ruud al servizio e si arriva così al tie- Riporta msn.com