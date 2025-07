Il diavolo veste Prada 2 iniziate le riprese | cast ufficiale e new entry

Il mondo della moda e del cinema si prepara a tornare sotto i riflettori: sono ufficialmente iniziate le riprese di *Il diavolo veste Prada 2*, portando di nuovo sul set Miranda Priestly e un cast stellare, con sorprendenti new entry. Dopo quasi vent’anni dal capolavoro originale, l’attesa è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo questa nuova avventura cinematografica. La storia sta per ripartire, e tutto è pronto per un ritorno epico nel cuore del fashion drama.

Miranda Priestly è tornata. Dopo quasi vent’anni dal primo film, sono iniziate ufficialmente le riprese di Il diavolo veste Prada 2. La notizia ha mandato in tilt gli amanti del fashion drama e i fan della pellicola originale, uscita nel 2006 e diventata un cult generazionale definendo un’epoca e regalando battute e look iconici ancora oggi amatissimi. La conferma è arrivata direttamente da 20th Century Studios, che con un post Instagram ha fatto impazzire i social: ecco tutti i dettagli sul cast. “Il diavolo veste Prada 2”, iniziate le riprese. Il sequel che tutti aspettavano è finalmente partito: Il diavolo veste Prada 2 approda sul set per regalarci nuovo glamour, drama e battute cult. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il diavolo veste Prada 2, iniziate le riprese: cast ufficiale e new entry

In questa notizia si parla di: diavolo - veste - prada - iniziate

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il ritorno nel mondo della moda e del glamour di "Il diavolo veste Prada" si fa sempre più vicino, con il cast originale confermato e l’aggiunta di un nome d’eccezione: Kenneth Branagh.

Sono iniziate le riprese del ‘Diavolo veste Prada 2’ #DevilWearsPrada2 Vai su X

«Meryl Streep tornerà a vestire i panni di Miranda Priestly, pronta a fronteggiare nuove sfide nel mondo della moda». La notizia è arrivata direttamente dai profili social dei 20th Century Studios: la produzione del sequel de Il Diavolo veste Prada è ufficialmente Vai su Facebook

Arriva il secondo capitolo del Il diavolo veste Prada, iniziate le riprese; Sono iniziate le riprese del 'Diavolo veste Prada 2'; Il diavolo veste Prada 2, al via le riprese con il cast originale.

Sono iniziate le riprese del ‘Diavolo veste Prada 2’ - Preparatevi: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno ufficialmente per Il diavolo veste Prada 2, la cui produzione è appena iniziata. Lo riporta rollingstone.it

Il diavolo veste Prada 2 : tutto quello che sappiamo sul sequel del film del 2006 - Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno a recitare nel seguito del cult, che dovrebbe uscire nel 2026 ... Da vanityfair.it