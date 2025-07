Esce di casa e sparisce nel nulla si cerca 17enne scomparsa a Treviso | Aiutateci a cercarla

Una giovane di 17 anni scompare nel nulla a Treviso, scatenando l’allarme tra familiari e comunità. La Prefettura ha attivato il protocollo di ricerca e invita i cittadini a collaborare per ritrovarla. Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: aiutateci a riportarla a casa e a ridare serenità a una famiglia distrutta dal timore. Continua a leggere per scoprire come contribuire.

La Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e diffuso anche una nota in cui si chiede la collaborazione ai cittadini nella ricerca della 17enne di cui si sono perse le tracce lo scorso weekend a Mogliano Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gosette Greguoldo, 17enne scomparsa a Mogliano Veneto: sabato sera è uscita di casa e non ha fatto ritorno - Esce di casa e scompare: sono ore di apprensione per Gosette Greguoldo, la 17enne residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che ... Riporta msn.com

