L’amica di Stefania Cappa | Il giorno della morte di Chiara mi disse che l’aveva vista alle 11

In un caso avvolto dal mistero, Stefania Cappa rivela di aver visto Chiara alle 11 del giorno della sua morte, confidando che nessuno l’abbia mai contattata in 18 anni. Un dettaglio che pone nuove domande e riaccende il dibattito sulle indagini. È possibile che qualcosa sia sfuggito? La verità potrebbe essere sempre più vicina.

''Pensavo che stessero svolgendo le indagini, ma non sono mai stata contattata da nessuno in 18 anni'', ha detto la donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - L’amica di Stefania Cappa: “Il giorno della morte di Chiara mi disse che l’aveva vista alle 11”

