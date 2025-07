Eccezionale scoperta in Canada le rocce più antiche del mondo sono in Quebec e hanno 4,16 miliardi di anni

Una scoperta che rivoluziona la nostra comprensione della Terra: nel cuore del Quebec, le rocce verdi di Nuvvuagiquut trovano l'età di ben 4,16 miliardi di anni, rendendole le più antiche mai esaminate. Questa straordinaria scoperta, pubblicata su Science, apre nuove frontiere nella ricerca sul nostro pianeta e sulla sua origine. È un passo importante per scienziati e appassionati di geologia, che ora possono contemplare un passato remoto mai immaginato.

Roma, 1 luglio 2025 – Il Canada custodisce anche un tesoro geologico di valore inestimabile: le rocce più antiche del pianeta. A confermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Science, che ha individuato nella cintura di roccia verde di Nuvvuagittuq, nella provincia canadese del Quebec, i più antichi reperti terrestri mai analizzati: 4,16 miliardi di anni. Ecco quello che ha scoperto Jonathan O’Neil, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Ottawa insieme al suo team. La scoperta delle rocce e il metodo di datazione. Queste rocce, risalenti all’Eone Hadeano, la prima epoca della storia geologica terrestre, raccontano di un’epoca in cui la Terra era ancora in formazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eccezionale scoperta in Canada, le rocce più antiche del mondo sono in Quebec e hanno 4,16 miliardi di anni

