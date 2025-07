Real Madrid-Juve a rischio per una tempesta di fulmini | il maltempo può far scattare il protocollo

Un brivido corre lungo la schiena dei tifosi: il match tra Real Madrid e Juve, in programma a Miami, potrebbe essere compromesso da una violenta tempesta di fulmini. Le condizioni meteo estreme hanno fatto scattare l’allarme e il protocollo di sicurezza, già adottato in passato ai Mondiali per Club, potrebbe portare alla sospensione dell’incontro. La suspense è alle stelle: come si evolverà questa sfida sotto un cielo tempestoso? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale.

A Miami è previsto un forte temporale durante l'ottavo di finale tra Real Madrid e Juve, ora a rischio sospensione: la FIFA potrebbe attivare il protocollo già visto più volte al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

