Non mi aspettavo così in fretta ma CESC sarà un grande allenatore

L’incontro tra M. Arca e Arsène Wenger a Miami ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Con una carriera che ha segnato la storia dell’Arsenal e una saggezza accumulata nel corso di oltre due decenni, Wenger si conferma un grande allenatore e un punto di riferimento nel panorama sportivo internazionale. La loro discussione promette di rivelare nuovi spunti e strategie per il futuro del calcio mondiale.

2025-06-30 06:29:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: M Arca ha avuto un incontro a Miami con Arsène Wenger Il capo del gruppo di studio tecnico di Fifaque è responsabile dell'analisi della Coppa del Mondo del Club.

Marcolin frena: «Stanno facendo passare la trasferta di Parma come la più difficile, ma non è così! Mi aspettavo che l’Inter vincesse con facilità» - Dario Marcolin, ex calciatore e allenatore, ha commentato il finale della lotta scudetto tra Napoli e Inter.

Caro Simone, ti scrivo. Forse non leggerai mai queste parole, ma ho bisogno di lasciarle andare, perché oggi saluto non solo un allenatore, ma un pezzo del cuore nerazzurro. Non avrei mai pensato di doverlo fare così, adesso. Non avrei mai immaginato che Vai su Facebook