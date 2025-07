Calhanoglu sulle dure critiche di Lautaro | La storia ricorderà chi è rimasto in piedi non chi ha alzato di più la voce

In un mondo dove la forza si misura anche nelle parole, Hakan Calhanoglu risponde con fermezza alle critiche di Lautaro Martinez, ricordando a tutti che la vera grandezza sta nel resiliente silenzio e nella determinazione. La sua riflessione, condivisa su Instagram, sottolinea come il valore di un atleta si rifletta nel modo in cui affronta le avversità , non nelle urla. E così, la storia ricorderà chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce.

Hakan Calhanoglu ha risposto alle dure parole di Lautaro Martinez di ieri nei suoi confronti dopo la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per club. Calhanoglu: «La storia ricorderà chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce». Il centrocampista ha scritto in un lungo post su Instagram: Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo, durante un allenamento negli Usa, ho riportato un altro infortunio.

