regno unito principe william fa visita alla nazionale femminile inglese di calcio

Il Principe William ha fatto visita alla Nazionale femminile inglese di calcio, un gesto che sottolinea l’importanza del talento e della determinazione delle 'Leonesse'. Mentre gli Europei si avvicinano in Svizzera, le campionesse in carica sono pronte a difendere il titolo. La passione e la dedizione delle giocatrici promettono uno spettacolo emozionante: il debutto contro la Francia è ormai alle porte, e il mondo guarda con entusiasmo.

Il principe William ha fatto visita alla Nazionale femminile inglese di calcio, in vista degli Europei. Il torneo si disputerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio e le 'Leonesse' sono le campionesse in carica. Le britanniche debutteranno sabato 5 luglio contro la Francia.

