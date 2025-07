Tre diportisti ancora dispersi nel Golfo di Taranto | la Capitaneria prosegue le operazioni

Le ricerche dei tre diportisti dispersi nel Golfo di Taranto sono ancora in corso, con la capitaneria che non si ferma un attimo. Dopo il tragico ritrovamento di un corpo senza vita, l’attenzione si concentra ora sul tentativo di rintracciare gli ultimi dispersi. Un'operazione di grande impegno e speranza, nel rispetto della solidarietà e del dolore delle famiglie coinvolte. La comunità resta in attesa di notizie, stringendosi nel sostegno e nella solidarietà .

Proseguono senza sosta le ricerche in mare dei tre diportisti dispersi da domenica 29 giugno nel Golfo di Taranto. Nella giornata di ieri, le operazioni hanno portato al recupero del corpo senza vita. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tre diportisti ancora dispersi nel Golfo di Taranto: la Capitaneria prosegue le operazioni

In questa notizia si parla di: diportisti - dispersi - golfo - taranto

Dispersi in mare, il corpo ritrovato nel golfo di Taranto è di uno dei diportisti - Nel cuore del Golfo di Taranto, un drammatico ritrovamento segna la fine di una vicenda inquietante: il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei diportisti scomparsi, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi.

Continuano senza sosta da oltre 24 ore le ricerche nel Golfo di Taranto. Non sono più tre, ma quattro i diportisti tarantini dispersi da ieri, domenica 29 giugno, dopo essere partiti dal Molo Santa Lucia per una battuta di pesca in mare aperto. Vai su X

È stato recuperato e trasportato al porto di Taranto il corpo senza vita dell’uomo trovato questa mattina nelle acque del golfo di Taranto, al largo di Policoro (Matera) e a 22 chilometri in linea d’aria da Capo San Vito di Taranto. Il corpo recuperato appartiene Vai su Facebook

Tre diportisti ancora dispersi nel Golfo di Taranto: la Capitaneria prosegue le operazioni; Taranto, escono in barca e non fanno più ritorno: fiato sospeso per le sorti di 4 diportisti. Trovato un corpo vicino a Metaponto: è di Claudio Donnaloia; Taranto, «Non uscite per favore, il mare è brutto». Trovato il corpo di uno dei quattro dispersi. L'ultimo ospite imbarcato per caso.

Tre diportisti ancora dispersi nel Golfo di Taranto: la Capitaneria prosegue le operazioni - Proseguono senza sosta le ricerche in mare dei tre diportisti dispersi da domenica 29 giugno nel Golfo di Taranto. Si legge su msn.com

Dispersi in mare, il corpo ritrovato nel golfo di Taranto è di uno dei diportisti - Il corpo ritrovato in mare è di uno dei diportisti scomparsi. Lo riporta msn.com