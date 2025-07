Fermati su un’auto sospetta | tre persone allontanate da Benevento

Nella movimentata serata di ieri, la Polizia di Benevento ha intercettato un’auto sospetta transitando nella zona alta della città. Tre persone sono state immediatamente controllate e successivamente allontanate per garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento rientra nei servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori, dimostrando come le forze dell’ordine siano sempre vigili per tutelare il territorio e i suoi abitanti. La sicurezza resta una priorità assoluta.

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, transitando nei pressi di una delle principali arterie viarie della zona alta della città, procedeva al controllo di tre persone che si trovavano a bordo di un'autovettura sospetta. Un 49enne ed una 48enne, entrambi residenti in provincia di Salerno, e di un terzo soggetto 31enne residente in provincia di Napoli, tutti gravati da numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio. A seguito del controllo emergeva che l'uomo alla guida dell'autovettura era sprovvisto di patente di guida e che già nell'agosto dello scorso anno era stato sanzionato per guida senza patente, pertanto lo stesso è stato denunciato per aver commesso la stessa violazione nel biennio.

