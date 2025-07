Meta annuncia i Superintelligence Labs per l’IA | a capo Alexandr Wang

Meta dà il via a una rivoluzione nell’intelligenza artificiale con la creazione di Superintelligence Labs, un’unità d’élite guidata da Alexandre Wang. Questa nuova divisione mira a spingere i confini dell’innovazione, sviluppando prodotti IA all’avanguardia e portando la ricerca applicata a livelli mai visti prima. Al comando del dream team in qualità di...

Meta ha presentato una divisione d’élite dedicata all’intelligenza artificiale. Con una comunicazione interna, il Ceo e fondatore Mark Zuckerberg ha annunciato Superintelligence Labs, una nuova unità che si concentrerà sullo sviluppo di nuovi prodotti IA e sulla ricerca applicata. Lo riporta Bloomberg che ha visionato il promemoria condiviso dall’amministratore delegato con i dipendenti lunedì 30 giugno. Al comando del dream team in qualità di Chief AI Officer ci sarà Alexandr Wang, 28enne ex Ceo di Scale AI nonché più giovane miliardario nella classifica 2025 di Forbes, entrato in azienda a giugno dopo un’operazione da 14,3 miliardi di dollari con cui Meta ha acquisito il 49 per cento della sua startup di fornitura dei dati. 🔗 Leggi su Lettera43.it