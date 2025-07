Marco Tarchi | le mosse di Trump in Medio Oriente e il grande abbaglio dell’Occidente

Le mosse di Trump in Medio Oriente e l’errore dell’Occidente sono sotto i riflettori in questo approfondimento di Marco Tarchi. In pochi istanti, i B-2 statunitensi hanno cambiato le carte in tavola, colpendo i siti nucleari iraniani e smentendo anni di narrative sul declino dell’impero. Un episodio che rivela quanto una singola azione possa ridisegnare gli equilibri geopolitici e mettere in discussione le convinzioni condivise.

Sono bastati pochi giorni, se non poche ore – quelle che sono state necessarie ai B-2 della US Air Force per raggiungere l' Iran e scaricare il loro carico di bombe da 13 tonnellate e mezzo sui siti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Fordow – per invertire di segno una narrazione che, sui mezzi d'informazione di almeno mezzo mondo e in molti ambienti intellettuali, imperversava quasi indisturbata da anni: quella del "declino dell'impero americano", del ripiegamento su stesso degli States, della senilità dell'Occidente a guida Stars and Stripes, ormai incapace di tenere testa al Sud globale e di far fronte alla sfida dei Brics.

