Mestre ritrovata dopo 36 anni la moto rubata | un ritorno inatteso e carico di emozione

Una storia di speranza e rinascita che riporta alla memoria l’importanza dei ricordi e della perseveranza. Mestre, 36 anni dopo un furto che sembrava irrisolvibile, è tornata a brillare con il ritrovamento della Benelli 250 scomparsa nel 1989. Un evento che ha commosso un uomo di 69 anni, riaccendendo emozioni sopite e dimostrando che, anche nei momenti più bui, il tempo può riservare sorprese inaspettate. Accompagnaci in questa incredibile vicenda di ritorno alle origini.

La Benelli 250 sparita nel 1989 riconsegnata al suo proprietario. Una storia che sembrava dimenticata si è trasformata in un commovente ritorno alle origini. Un uomo di 69 anni di Mestre (Venezia) ha ricevuto una notizia che mai si sarebbe aspettato: la sua motocicletta Benelli 250, rubata ben 36 anni fa, è stata finalmente restituita. Il furto nel 1989 e una denuncia rimasta senza risposta. Era il 1989 quando l'allora trentenne si vide portare via la sua moto mentre si trovava al Lido di Venezia. Denunciato il furto ai carabinieri, scoprì in seguito che la moto era stata usata per compiere una rapina e quindi sottoposta a sequestro.

