Teatro Augusteo la stagione 2025 26 celebra Napoli e le sue stelle

Il Teatro Augusteo di Napoli si prepara a brillare nella stagione 2025/26, un omaggio vibrante alla città e alle sue stelle. Con entusiasmo, Giuseppe e Roberta Caccavale hanno svelato un cartellone ricco di emozioni, tra cultura partenopea, memoria storica e musica d’eccellenza. Napoli torna al centro del palcoscenico, pronta a incantare e sorprendere. Scopriamo insieme le meraviglie che questa stagione ha in serbo per tutti gli amanti dell’arte e dello spettacolo.

È con entusiasmo che Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale hanno svelato il cartellone della nuova stagione 202526 del Teatro Augusteo, presentando un programma che intreccia la cultura partenopea, la memoria storica e l'arte musicale. "Abbiamo scelto Napoli, con la sua anima e la sua musica, come vera protagonista di quest'anno, grazie alla presenza di artisti di fama nazionale e al ritorno di un'opera cult come C'era una volta. Scugnizzi ", hanno dichiarato i due direttori. La città al centro della scena. Proprio Napoli sarà il cuore pulsante del cartellone: lo testimonia la presenza di artisti che incarnano la tradizione e il talento partenopeo, da Sal Da Vinci a Serena Rossi, passando per Andrea Sannino, le Ebbanesis, Ivan Granatino e l'intramontabile Massimo Ranieri.

