Con Lang e De Bruyne sarà un altro Napoli | dal mercato arriva un indizio

Con Lang e De Bruyne, il Napoli punta a rinforzarsi e ritrovare la vittoria. Dal mercato arriva un indizio chiaro: i partenopei sono determinati a fare il salto di qualità, rafforzando panchina, fasce e qualità complessiva della squadra. Dopo il trionfo in campionato con Conte, ora si lavora per una svolta decisiva nella prossima stagione. Scopri di più nell'ultima puntata de La Tripletta, disponibile su YouTube!

Dopo il trionfo in campionato con Conte in panchina, il Napoli è al lavoro per regalarsi una svolta nella prossima stagione. Panchina lunga, ricambi sulle fasce e, soprattutto, maggiore qualità.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

