Maratona dles Dolomites 2025 | come idratarsi prima della gara e affrontare il caldo estivo

Prepararsi al meglio per la Maratona dles Dolomites 2025 è fondamentale, soprattutto in vista delle temperature estive. Idratarsi correttamente e scegliere le bevande giuste può fare la differenza tra una performance eccellente e una gara difficile. Dal 3 al 5 luglio, al Maratona Village, scopri le novità di Yoga Beverage, pensate per ricaricare energia e contrastare il caldo. Pronti a vivere un’esperienza sportiva indimenticabile?

Al via la 38ª edizione della Maratona delle Dolomiti con 8000 ciclisti da tutto il mondo. E dal 3 al 5 luglio, tutti al Maratona Village per degustare le nuove proposte da bere Yoga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maratona dles Dolomites 2025: come idratarsi prima della gara e affrontare il caldo estivo

