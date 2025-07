5G a Roma tutto da rifare? Ecco cosa sta succedendo

A Roma, il futuro del 5G è in fase di rivoluzione: dopo nove mesi dall’approvazione del nuovo regolamento comunale, le soluzioni adottate per ridurre l’impatto paesaggistico non convincono. Si lavora a un “catalogo” personalizzato, quartiere per quartiere, ma tra costi supplementari e tempi allungati, ci sono ancora molte sfide da superare. Scopriamo insieme cosa sta cambiando e quali sono le prospettive per la capitale.

Dopo nove mesi dall'approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'installazione delle antenne non piacciono le "coperture" scelte per abbattere l'impatto paesaggistico. Allo studio un "catalogo" da cui scegliere le migliori soluzioni quartiere per quartiere. Con costi extra e tempi che si dilatano.

