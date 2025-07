Maltempo | nubifragio e poi fango e detriti Treni sospesi gravissimi danni e soccorsi

L’Italia affronta un’altra giornata di condizioni estreme: nubifragi, fango e detriti hanno causato danni ingenti e gravi interruzioni nei trasporti. Le regioni settentrionali sono sotto assedio da temporali e venti impetuosi, con treni sospesi e rischi elevati. Mentre Bardonecchia si risolleva dai danni, il maltempo persiste, coinvolgendo anche le Alpi francesi. La sicurezza e la rapidità dei soccorsi restano prioritarie in questa emergenza climatica senza precedenti.

Caldo e temporali sull’Italia anche oggi, martedì 1 luglio. Mentre a Bardonecchia si contano i danni dopo la violenta ondata di maltempo di ieri, vento e temporali hanno generato situazioni a rischio anche il altre zone del Nord. La circolazione dei treni tra Milano e Parigi sarà interrotta per diversi giorni a causa del maltempo che sta interessando le Alpi francesi. Lo rende noto l’azienda di trasporti Sncf, spiegando che “la circolazione tra Modane e St Michel de Maurienne è interrotta” e lo sarà “per diversi giorni”. Le squadre tecniche sono sul posto per valutare la situazione. Sta intanto lentamente tornando alla normalità la situazione a Bardonecchia, dove una persona è morta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

