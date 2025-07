Il Napoli è pronto a un mercato da oltre 100 milioni | resta il nodo Osimhen

Il Napoli si prepara a un mercato da oltre 100 milioni di euro, con grandi ambizioni e obiettivi chiari. Mentre resta aperto il nodo Osimhen, la squadra si rinforza con talenti come De Bruyne e Marianucci, già in azzurro. Dopo la pausa per i Mondiali per club, il club partenopeo punta a consolidare il suo dominio nazionale e a competere ai massimi livelli europei. È il momento di scoprire come il Napoli affronterà questa sfida entusiasmante.

Tempo di lettura: 3 minuti La stella De Bruyne e il nuovo talento Marianucci già in azzurro. Il Napoli parte così, dopo la finestra per i Mondiali per club, nel calciomercato che si apre ufficialmente oggi, fortemente intenzionato ad arricchire la rosa del tecnico Conte, che vuole difendere lo scudetto ma anche dare il massimo in Champions League, in Coppa Italia e Supercoppa. Conte ha preparato con il ds Manna e il presidente De Laurentiis un piano d'azione che parte da un attaccante, un centrocampista, un terzino destro e un esterno in attacco. Davanti, il Napoli è in avanzata trattativa con l' Udinese per prendere Lucca, 24nne esploso lo scorso anno con 14 gol e 2 assist: l'accordo con il calciatore c'è già , ora prosegue il dialogo con il club friulano che chiede 35 milioni.

