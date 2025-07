Calhanoglu risponde a Lautaro | Sue parole divisive amo l’Inter Un vero leader…

Hakan Calhanoglu rompe il silenzio e risponde alle parole divisive di Lautaro Martinez, chiarendo la propria posizione e difendendo il suo ruolo all’Inter. In un lungo messaggio su Instagram, il centrocampista turco si presenta come un vero leader, sottolineando il suo amore per la squadra e la voglia di contribuire al successo collettivo. Una risposta che lascia tutti senza parole e apre un nuovo capitolo nel rapporto tra i due campioni.

Le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, in risposta a Lautaro Martinez al Mondiale per Club. I dettagli Hakan Calhanoglu rompe il silenzio e replica duramente alle accuse lanciate da Lautaro Martinez, affidando la sua verità a un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Il centrocampista turco, al centro di polemiche per la sua assenza durante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calhanoglu risponde a Lautaro: «Sue parole divisive, amo l’Inter. Un vero leader…»

