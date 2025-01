Ilrestodelcarlino.it - Molestata sulla metro a Milano, Lara sotto choc: “E’ stato un incubo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 26 gennaio 2025 – L’delle violenze sessuali di massa a Capodanno in piazza Duomo, riaffiora in un vagone affollato della. È una ragazza di 24 anni, marchigiana di Jesi, a denunciare prima con uno sfogo su Instagram e ieri mattina con una querela per violenza sessuale presentata al commissariato di piazza San Sepolcro, a, di essere rimasta vittima di una molestia pesante. Mercoledì scorso, a San Siro si gioca Milan-Girona di Champions League. Mancano due ore alla partita (inizio alle 21).Rapelli, domiciliata adove lavora nel settore immobiliare (gestisce una sorta di agenzia web che si occupa della vendita di appartamenti) ha un appuntamento con alcuni amici in piazzale Lotto, davanti alla fermata della. “Mi sarei dovuta incontrare con quei ragazzi – racconta–, ma c’era una confusione pazzesca.