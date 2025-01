Anteprima24.it - LIVE/ Latina-Avellino, le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minutoObiettivo continuità per l’di Raffaele Biancolino. Dopo il successo arrivato con la Cavese (2-1), oggi pomeriggio la sfida contro il. Gara valida per la 24esima giornata del Girone C di Serie C.PRIMO TEMPO. All’annuncio delle, Biancolino conferma il 4-3-1-2, con Russo e Panico con Patierno in attacco. Partenza dalla panchina per l’ultimo arrivato Palumbo.(3-4-1-2): Zacchi; Marenco, Vona, Crescenzi; Ercolano, Petermann, Gatto, Improta; Ndoj; Riccardi, Ekuban. A disp.: Civello, Basti, Ciko, Mastroianni, Berman, Cittadino, Saccani, Motolese, Cipolla, Segat, De Marchi, Bocic, Scravaglieri, Ciciretti. All.: Boscaglia.(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Russo; Panico, Patierno.