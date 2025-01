Lortica.it - L’Hellas Verona sfrutta al massimo, ma l’ACF Arezzo merita di più

La prima partita del girone di ritorno vedeaffrontarein trasferta. All’andata, le ragazze di Ilaria Leoni si erano imposte con un netto 3-0, ma questa volta il risultato ha premiato un cinico, capace di capitalizzare una delle poche occasioni create.Il gol partita arriva al 32’ del primo tempo: un calcio di punizione battuto dalle padrone di casa si trasforma in un’occasione per Bernardi, che raccoglie una respinta corta e fulmina Bartalini con un tiro preciso. Nonostante l’iniziale svantaggio, l’non si scoraggia e mostra grande determinazione, sfiorando il pareggio in più occasioni.Le amaranto dominano la partita sul piano del gioco e delle occasioni, collezionando ben 12 calci d’angolo e rendendosi pericolose con Razzolini, Lorieri e Martino.