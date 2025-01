Ilrestodelcarlino.it - La tecnologia e il suo uomo. Tullo e un luddismo impossibile

Sono ’Contrattempi moderni’ quelli portati in scena da Raffaellonello spettacolo che lo vedrà salire stasera alle 21 sul palco del Teatro comunale Waler Chiari di Cervia, per la regia di Alberto di Risio. Nello spettacolo, scritto dai due insieme ad Alessandro Clemente, Raffaello(in foto) porta in scena una storia moderna fatta di, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. La pièce è una co-produzione dicon il Teatro Traetta di Bitonto e Accademia Perduta-Romagna Teatri. "Il protagonista si risveglia dopo la prima notte trascorsa nella sua nuova casa – scrive Romagna Teatri – modernissima e tecnologica. Ci sono ancora scatoloni da svuotare e oggetti da mettere a posto. A fargli compagnia, il suo pappagallo impiccione e dispettoso.