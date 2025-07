Vendevano viaggi fantasma oscurati due siti online Forlì Airport | GoTo Fly non c' entra nulla

Sei vittima di truffe online? La Polizia di Stato ha recentemente oscurato i siti Fly-go.it e flygovoyager.com, responsabili di vendere viaggi fantasma e ingannare ignari consumatori. Dopo numerose segnalazioni e denunce, le autorità hanno agito per proteggere i cittadini da queste pratiche fraudolente. È fondamentale essere sempre cauti quando si acquistano servizi online e conoscere i segnali di allarme delle truffe.

La Polizia di Stato ha oscurato i siti Fly-go.it e flygovoyager.com dopo la presentazione, agli uffici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, di numerose segnalazioni e denunce inoltrate da ignari consumatori - ai quali non sono mai stati recapitati i biglietti aerei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vendevano viaggi fantasma, oscurati due siti online. Forlì Airport: GoTo Fly non c'entra nulla.

