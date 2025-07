NewPrinces accordo con Heinz per riportare in Italia il marchio Plasmon

NewPrinces, il colosso italiano dell’agroalimentare recentemente quotato su Euronext STAR Milan, fa un passo da gigante: ha stretto un accordo strategico con Heinz per riportare in Italia il marchio Plasmon. Questa mossa rafforza la presenza nel settore degli alimenti per l’infanzia e apre nuove prospettive di crescita. Un’intesa che promette di rivoluzionare il mercato e di offrire ai consumatori prodotti di qualità superiore, consolidando così la leadership del gruppo.

NewPrinces (ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand attivo nel settore agroalimentare e quotato su Euronext STAR Milan, firma un accordo vincolante per acquisire da Heinz Italia il 100 per cento del capitale sociale di una nuova società appositamente costituita. A questa saranno trasferite le attività legate alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia, alimenti a fini medici speciali e prodotti per la nutrizione specialistica. L’operazione include lo storico stabilimento produttivo Plasmon di Latina, specializzato nella produzione di alimenti per l’infanzia e prodotti nutrizionali, e i marchi iconici Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

