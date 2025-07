La querelle degli Azzurri | I miei dubbi su Acciarri? Ce li ha anche la base

La querelle degli azzurri scuote il panorama politico marchigiano, dove i dubbi su Acquarri e la recente migrazione di alcuni leader leghisti verso Forza Italia alimentano tensioni e strategia. Mentre luglio ha acceso i fari sulla corsa alle regionali di settembre, il centrodestra si trova diviso tra unità apparente e divergenze interne. Ma cosa significherà tutto ciò per la sfida elettorale? La risposta si delinea nelle prossime settimane.

L’infuocato mese di luglio ha lanciato l’inizio della campagna elettorale per le regionali di settembre. A sfidare la squadra del presidente uscente Francesco Acquaroli (FdI) sarà Matteo Ricci (Pd) ma, al di là dell’unità affermata dal primo, qualche querelle interna al centrodestra si sta sviluppando attorno al passaggio di alcuni esponenti politici che hanno di recente deciso di lasciare la Lega per approdare in Forza Italia. Qui il dibattito è stato generato dall’ingresso di Monica Acciarri. A commentare la questione è stata anche l’assessora comunale Donatella Ferretti. Ferretti, secondo i vertici Azzurri, da Tajani a Battistoni, uno degli attuali obiettivi di Forza Italia è quello di rafforzare il partito abbracciando nuovi ingressi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it