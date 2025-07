La caduta degli idoli dei migranti L' editoriale di Cerno

Nel vortice delle polemiche e dei cambiamenti, cadono gli idoli dei migranti, simboli di un sistema in crisi. L'editoriale di Cerno analizza come le illusioni si sgretolano e i protagonisti, un tempo intoccabili, si trovino sotto scrutinio. Tra rimpatri e scandali, è il momento di riflettere sulle vere sfide del nostro Paese: sicurezza, legalità e una nuova prospettiva di integrazione. Ma cosa ci attende davvero?

Li stanno rimpatriando tutti. No, non ancora tutti i clandestini che sbarcano in Italia senza averne i titoli. Per quelli bisogna che finisca la guerra ideologica delle toghe rosse che usa qualunque cavillo come una liana per farli atterrare di qua del Mediterraneo. Ma stanno cadendo i loro simboli, i loro testimonial. In principio fu Soumahoro, sindacalisti degli ultimi, con i suoi stivali, travolto dallo scandalo che ha colpito la sua famiglia che mentre lui predicava bene proprio sui migranti e i milioni spesi per l'accoglienza, secondo la procura, razzolava meno bene. Ieri si è dimessa la capitana Rackete, altro simbolo caduto del business dell'immigrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it