Il tema della crisi climatica torna nelle retrovie ma non a livello locale | l’esempio virtuoso della Sardegna

Se da un lato la crisi climatica sembra svanire dall’attenzione politica su scala nazionale, dall’altro esempio virtuoso come quello della Sardegna dimostrano che il cambiamento è ancora possibile. In un contesto di retromarcia globale, la regione si distingue per iniziative sostenibili e politiche innovative, dimostrando che l’impegno locale può diventare un faro di speranza. Un esempio che ci invita a riflettere e agire in prima persona.

di Enza Plotino Con l'arrivo al potere di una destra autoritaria, sovranista, con una visione conservatrice e tradizionalista, e che manifesta tendenze negazioniste rispetto a eventi storici o a dati scientifici, quelli che sono stati i progressi degli ultimi decenni stanno diventando carta straccia e la crisi ambientale e climatica sta ritornando nelle retrovie delle politiche nazionali degli Stati. Con uno sforzo immane, l'emergenza climatica si era guadagnata un posto centrale nel dibattito pubblico internazionale e i governi di tutto il mondo avevano iniziato ad adottare misure per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

