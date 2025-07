Ferrero vuole Kellogg Affare da tre miliardi

Ferrero si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con l'acquisto di WK Kellogg, simbolo di eccellenza americana nel settore dei cereali. Un'operazione da circa tre miliardi di dollari che, secondo il Wall Street Journal, potrebbe chiudersi entro questa settimana, segnando una fusione transatlantica destinata a rivoluzionare il panorama alimentare globale. La sfida ora è attendere cosa riserverà il futuro...

Ferrero sta per comprarsi un pezzo di storia americana. Il gruppo di Alba, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, è infatti vicina a chiudere un accordo da circa tre miliardi di dollari per l'acquisizione del conglomerato di cereali per la colazione WK Kellogg. La fusione transatlantica che mira a unire due storici gruppi alimentari potrebbe essere portata a termine giĂ entro la fine di questa settimana, salvo imprevisti dell'ultimo minuto nei colloqui. WK Kellogg è l'azienda basata a Battle Creek, nel Michigan, che produce negli Usa i famosi Froot Loops, i Frosted Flakes, i Rice Krispies e una varietĂ di altri cereali che finiscono al mattino insieme al latte sulle tavole degli americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferrero vuole Kellogg. Affare da tre miliardi

