Liceo classico ‘Monti’ Un esercito di diplomati con 39 ‘centisti’ e 12 lodi

Al liceo classico Monti, un vero esercito di diplomati si distingue per eccellenza, con ben 264 studenti che hanno concluso il loro percorso con il massimo dei voti. Tra questi, 39 hanno raggiunto il prestigioso 100 centisti, di cui 12 con lode, quasi tutte ragazze, che hanno lasciato il segno con meriti straordinari. Un risultato straordinario che testimonia l’impegno e la passione dei giovani talenti. La loro storia di successo continua, pronta a ispirare nuove generazioni.

Una valanga di diplomati al Liceo ginnasio ‘Monti’: in 264 hanno ottenuto l’ambito pezzo di carta. Il voto massimo se lo aggiudicano in 39 (quasi tutte ragazze), di cui 12 con tanto di menzione di lode: Nazarena Brasini, Federico Brunetto, Anna Ciani, Caterina Corradi, Chiara Di Fonzo, Martina Longhi, Agnese Magalotti, Lia Montagnani, Elisabetta Pozzi, Alice Rosati, Giorgia Rossi, Viola Zangoli. Ecco gli elenchi Classe 5 Ac. Anna Clara Alessandrini 100, Linda Bertozzi 90, Lapo Bracci 78, Federico Brunetto 100 e lode, Anna Casanova 96, Anna Cerasoli 98, Federico Crociani 98, Ouissam Errah 80, Lisa Filanti 77, Penelope Grassi 94, Giulia Graziani 100, Anna Gridelli 85, Oreste Manna 76, Rachele Minotti 85, Giulia Montemaggi 84, Tommaso Tei 81, Anita Tortorella 80, Federica Ventrucci 92, Sofia Claudia Zocchi 98. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liceo classico ‘Monti’. Un esercito di diplomati con 39 ‘centisti’ e 12 lodi

In questa notizia si parla di: liceo - monti - diplomati - classico

Arriva il montascale al liceo Monti di Chieri, la mamma che ha denunciato le barriere: "Non devo ringraziare" - Arriva una svolta importante al Liceo Monti di Chieri: entro fine agosto, un nuovo montascale sostituirà quello guasto da anni, garantendo autonomia e accessibilità agli studenti in carrozzella.

Liceo Monti, 39 centisti di cui 12 con lode; La mitica 3ªA del Monti. Da sessant’anni si ritrovano e si fotografano; Maturità conclusa al liceo Classico Monti: fioccano i 100 e ci sono anche sei lodi.

Liceo classico ‘Monti’. Un esercito di diplomati con 39 ‘centisti’ e 12 lodi - Una valanga di diplomati al Liceo ginnasio ‘Monti’: in 264 hanno ottenuto l’ambito pezzo di carta. Da ilrestodelcarlino.it

Liceo “Alpi”, massimo dei voti per 17 diplomati - In 17 hanno ottenuto il massimo dei voti con tanto di lode per Angelica Bubani, Zoe Collini, Luca Colombelli e Lucia Partisani. Riporta corrierecesenate.it