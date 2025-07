Il Bruges fa ancora muro per Jashari ma lui vuole solo il Milan | il Diavolo ci spera

Il Bruges mette i bastoni tra le ruote a Jashari, ma il desiderio del talento è solo rossonero. I dirigenti belgi affermano: "Ardon resterà, salvo offerte irrinunciabili," alludendo a un possibile addio. Il Milan sogna di portarlo in Italia, e i dirigenti del club belga sembrano aprire alla trattativa, lasciando intendere che l'affare potrebbe decollare con un'offerta convincente. La partita è aperta: il futuro di Jashari si gioca sui dettagli.

I dirigenti del club belga: "Partiamo dal presupposto che Ardon resterà. Se un top club presenta un’offerta adeguata, allora il trasferimento si può fare". È un invito ad aumentare l'offerta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Bruges fa ancora muro per Jashari, ma lui vuole solo il Milan: il Diavolo ci spera

Calciomercato Milan, muro Bruges per Jashari: valutazione shock - Il calciomercato del Milan si scontra con un vero e proprio muro nel tentativo di acquistare Ardon Jashari dal Bruges, che fa resistenza con una valutazione shock di 45 milioni.

?Jashari è la priorità di Tare, che ha rilanciato a 35M€ l'ultima offerta al Bruges. I belgi fanno muro e ne chiedono almeno 40, ma la volontà del calciatore di raggiungere il Milan potrebbe fare la differenza e limare il costo totale dell'operazione. #calciomerc Vai su X

Chiuso Samuele Ricci, il Milan adesso si concentra su Jashari del Club Brugge. Le cifre uscire fuori passano da 30 a 40 Milioni. Ma la verità chissà qual’e’ in realtà. Una cosa è certa, il Milan lo vuole e il giocatore vuole il Milan. I contatti tra il Milan e il Brugge v Vai su Facebook

le parole del bruges - Se un top club presenta un’offerta adeguata, allora il trasferimento si può fare". Secondo gazzetta.it

Calciomercato, compresso Milan-Bruges per Jashari: le ultime - Il Milan fa pressing per portare Jashari in rossonero, con il calciatore che ha dato il via libera, ma il Bruges fa muro. Lo riporta spaziomilan.it