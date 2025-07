Si schianta con la moto contro un'auto Sebastiano Bertera muore a 30 anni | aperto fascicolo per omicidio stradale

Un tragico incidente scuote la comunità di Limone sul Garda: Sebastiano Bertera, 30 anni, perde la vita in un drammatico scontro tra moto e auto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, segnando l'inizio di un’indagine che cerca di fare luce sulle cause di questa tragica perdita. La vicenda ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita e l'importanza di una guida responsabile. Continua a leggere.

È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Sebastiano Bertera, l'uomo di trent'anni che è morto in un incidente stradale nella giornata di sabato 5 luglio sulla Gardesana occidentale a Limone sul Garda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

