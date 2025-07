Una Meloni meno di lotta e più di governo

Una Meloni più concentrata sulla governance che sulla lotta intestina si manifesta anche nella politica estera, rivelando contraddizioni e affinità nascoste. Oggi a Strasburgo, nel voto sulla mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, si svelano queste sfumature: Lega e altri alleati si schierano, mentre il risultato appare più prevedibile che incerto. Una scena che ci aiuta a interpretare meglio le dinamiche interne dell’Italia e il suo ruolo internazionale.

Come era da attendersi e come accade ormai sempre più spesso è la politica estera che ci aiuta a leggere in filigrana la politica italiana e ne mette in risalto le contraddizioni o all’opposto le silenziose assonanze. Accadrà stamani a Strasburgo nel voto sulla mozione di sfiducia contro la presidente Ue Ursula von der Leyen, il cui esito, diciamolo subito, non è in bilico perché sarà certamente bocciata. Voteranno a favore della sfiducia Lega e M5S, a conferma del fatto che l’antico legame del Conte uno aveva più di un “vero“ motivo di esistere, non fu un solo matrimonio di interessi. Voteranno contro la sfiducia il Pd e il gruppo dei socialisti, Forza Italia e Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una Meloni meno di lotta e più di governo

In questa notizia si parla di: meloni - meno - lotta - governo

La Meloni non è nella foto con Macron, Starmer e Merz? E perché dovrebbe: per fare la guerra a Putin? Meno male che non ci sia - La mancanza della Meloni nella foto con Macron, Starmer e Merz solleva dubbi sulla reale rilevanza delle immagini nelle questioni di politica estera, ormai spesso ridotte a semplici photo opportunity.

Alla Camera, il venerdì mattina, si svolgono le interpellanze parlamentari al governo: ministri o sottosegretari rispondono alle domande poste dai deputati. Ma è difficile garantire che ci sia un rappresentante dell’esecutivo: per questo, il governo Meloni avrebb Vai su Facebook

Una Meloni meno di lotta e più di governo; Clima, gli italiani bocciano il governo Meloni: non ha fatto abbastanza contro i cambiamenti; Le buone ragioni dietro le parole di Giorgia Meloni: meno tasse al ceto medio.

Una Meloni meno di lotta e più di governo - Tutto sommato una buona notizia per l’Italia e forse anche per la Ue ... Riporta quotidiano.net

“Meloni miglior premier d’Europa”: Pier Silvio Berlusconi promuove il governo e non esclude la discesa in campo - Promuove a pieni voti Giorgia Meloni, corregge la rotta di Forza Italia, non esclude la sua discesa in campo. Si legge su tg.la7.it