Calhanoglu il Galatasaray si tira fuori | ora ci pensa Chivu – CdS

La saga di Calhanoglu si avvia verso la conclusione: dopo settimane di tensioni e trattative, il Galatasaray si tira fuori e ora tocca a Cristian Chivu cercare di chiudere la faccenda. La lunga telenovela, che ha tenuto banco nel calcio internazionale, sembra ormai arrivata ai titoli di coda, con l’Inter ancora in pole position. Resta da vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata trama.

La telenovela Calhanoglu sembra ormai arrivata ai titoli di coda: il Galatasaray ha incontrato l’Inter facendogli sapere di non potere affondare sul numero venti. Ora inizierĂ il lavoro di Cristian Chivu. LA FINE – Una telenovela durata praticamente un mese abbondante, ma alla fine si è arrivati ad un epilogo: Calhanoglu resta all’Inter. Ieri, il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, e l’intermediario George Gardi, hanno incontrato il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio comunicandogli la decisione del club turco di tirarsi fuori. Il Galatasaray, che prenderĂ per 75 milioni di euro Victor Osimhen (considerato obiettivo prioritario e assoluto), non potrĂ accontentare l’Inter che chiedeva per Calhanoglu 25-30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il Galatasaray si tira fuori: ora ci pensa Chivu – CdS

Barzaghi (Sky): “L’Inter si terrebbe volentieri Calhanoglu, Chivu è una garanzia. Il prezzo è 30 milioni, deadline data ritiro. Palla al Galatasaray. In difesa l’Inter in questo momento è a posto, solo con l’uscita di Bisseck la situazione potrebbe cambiare.” Via 90or Vai su Facebook

