Mondiale per club | Psg travolge il Real Madrid 4-0 Domenica finale contro il Chelsea

Il Paris Saint-Germain ha scritto un’altra pagina di storia travolgendo il Real Madrid 4-0 nella semifinale del Mondiale per club, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. Dopo aver sconfitto anche l’Inter in Champions, i parigini si preparano ora alla grande finale di domenica 13 luglio contro il Chelsea negli Stati Uniti. Una sfida da non perdere, che promette emozioni e spettacolo fino all'ultimo secondo.

Come aveva fatto con l'Inter nella finale di Champions (rotondo 5-0), il Psg ha travolto il Real Madrid per 4-0 nella semifinale del Mondiale per club ed è volato in finale: domenica 13 luglio, alle 21, affronterà il Chelsea nell'atto conclusivo del torneo in corso negli Stati Uniti

